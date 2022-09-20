Что это было: прабабушка Елизаветы II - королева Виктория - попросила похоронить ее с двумя особенными вещами

Королева Елизавета II была похоронена вчера в Виндзоре. Так же, как и ее прабабушка Виктория, Елизавета попросила положить ей в гроб несколько особенных вещей.

Ранее мы рассказывали, что королеву похоронят в двух скромных украшениях, которые значат для нее очень много. Это жемчужные серьги, которые всегда носила Ее Величество, и обручальное кольцо, то самое, которое принц Филипп надел ей на палец в день их свадьбы 20 ноября 1947 года. Кстати, венчались они тоже в Вестминстерском аббатстве, там же, где вчера прошли государственные похороны королевы.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Елизавета II не единственная королева Великобритании, которая выбрала для своих похорон особые украшения. Ее прабабушка королева Виктория перед своей смертью в 1901 году попросила своего лечащего врача сэра Джеймса Рида об одной услуге.

После смерти Виктории ему была вручена записка, в которой перечислялось, с чем она хотела быть похороненной, и добавлялось, что Ее Величество не хотела бы, чтобы об этих предметах знала ее семья.

Королева Виктория и принц Альберт / Фото: Getty Images

Врач исполнил последнее желание королевы и положил слой древесного угля на дно гроба, халат ее покойного мужа Альберта и свадебную фату. Эти две вещи были особенными и главными для королевы. А также в гробу находилась ветка вереска из Балморала, слепок рук Альберта, фотографии и драгоценности. А в руках Виктории был букет цветов, пишет express.

Королева очень любила мужа и, когда принц Альберт скончался в декабре 1861 года от брюшного тифа, опустошенная королева облачилась в черное и носила траур до конца своих дней. Из-за отрешенного образа жизни королеву Викторию стали называть "виндзорская вдова". Вероятно, именно из-за большой любви к мужу она и попросила положить его халат в свой гроб.

Королева Виктория / Фото: Getty Images

Королева Виктория провела свои последние дни в Осборне — доме на острове Уайт, который она использовала, чтобы убежать от шума и обязанностей королевской жизни. В Англию ее тело доставили на королевской яхте "Альберта". Из города Госпорта королеву Викторию отвезли на похоронном поезде в Лондон.

Последние дни королевы Елизаветы II были похожи на дни Виктории, ее прабабушки. Ее Величество была в Балморале, когда умерла, куда она отправилась, чтобы отдохнуть летом и провести время со своей семьей. Королевский эксперт Кэти Николл заявила, что, по ее мнению, королева знала, что не вернется в Лондон из Балморала, и предпочла бы быть в шотландском поместье, которое очень любила.

Церемония похорон королевы Виктории прошла 2 февраля 1901 года в капелле святого Георгия, и через два дня ее захоронили рядом с Альбертом во Фрогморском мавзолее Большого Виндзорского парка.

Королева Елизавета II и ее последнее фото в Балморале / Фото: Associated Press

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