Что говорит королевское правило: могут ли дети Уэльских оставить себе подарки от людей, полученных на Рождество

На Рождество в Сандрингеме принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта получили так много подарков от доброжелателей. Смогут ли дети Уэльских оставить себе подарки, подаренные им людьми?
Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи присоединились к королевской семье на ежегодной прогулке к церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, где семья посетила рождественскую службу. По пути в церковь дети Уэльских подходили к собравшимся людям и принимали подарки.
Луи подарили так много подарков, что ему пришлось спросить отца: "Папа, ты можешь что-нибудь отнести?", а принцесса Шарлотта принимала охапки цветов от публики и была очень взволнована, с некоторыми даже делала селфи.
Что касается того, могут ли Джордж, Шарлотта и Луи оставить себе подаренные им подарки, официальная политика королевской семьи в отношении подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать подарки от лиц, не знакомых им лично, в том числе от общественности, но подарки должны соответствовать определенным критериям.
Цветы, еда и другие предметы потребления (в разумных количествах) приемлемы, как и копии книг, подаренные автором, при условии, что тематика не является спорной, пишет People. Другие предметы меньшей денежной стоимости также могут храниться членами королевской семьи, в частности, предметы стоимостью менее 150 фунтов (что эквивалентно 188 долларам).
Принцессе Уэльской Кейт также вручили много подарков. Один учитель из Парижа вручил ей шарф из Марокко, а видео, как он пообщался с Кейт опубликовал на своей странице в соцсети X.
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