Что говорит королевское правило: могут ли дети Уэльских оставить себе подарки от людей, полученных на Рождество

На Рождество в Сандрингеме принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта получили так много подарков от доброжелателей. Смогут ли дети Уэльских оставить себе подарки, подаренные им людьми?

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи присоединились к королевской семье на ежегодной прогулке к церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, где семья посетила рождественскую службу. По пути в церковь дети Уэльских подходили к собравшимся людям и принимали подарки.

Луи подарили так много подарков, что ему пришлось спросить отца: "Папа, ты можешь что-нибудь отнести?", а принцесса Шарлотта принимала охапки цветов от публики и была очень взволнована, с некоторыми даже делала селфи.

Принц Луи, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Уильям на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Что касается того, могут ли Джордж, Шарлотта и Луи оставить себе подаренные им подарки, официальная политика королевской семьи в отношении подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать подарки от лиц, не знакомых им лично, в том числе от общественности, но подарки должны соответствовать определенным критериям.

Цветы, еда и другие предметы потребления (в разумных количествах) приемлемы, как и копии книг, подаренные автором, при условии, что тематика не является спорной, пишет People. Другие предметы меньшей денежной стоимости также могут храниться членами королевской семьи, в частности, предметы стоимостью менее 150 фунтов (что эквивалентно 188 долларам).

Принц Луи / Фото: Getty Images

Принцессе Уэльской Кейт также вручили много подарков. Один учитель из Парижа вручил ей шарф из Марокко, а видео, как он пообщался с Кейт опубликовал на своей странице в соцсети X.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Читайте также:

Британская королевская семья в Сандрингеме в 2024 году (18 фото)