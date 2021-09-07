Что любил принц Филипп: названо любимое блюдо супруга королевы Елизаветы II

Мы уже знаем, что королева Елизавета II обожает есть бургеры. А что же любил ее супруг Филипп?

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди поведал миру о том, что Ее Величество ест бургер без булки и с особым соусом из клюквы. Ест королева с помощью столовых приборов, а не руками, поскольку бургер приготовленный для нее выглядит весьма изысканно.

Королева Елизавета II и принц Филипп на отдыхе, 2003 год / Getty Images

Также Даррен МакГрэди рассказал о том, каким было любимое блюдо дорогого супруга Елизаветы II – принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года. Так вот герцог Эдинбургский очень любил кулебяку из лосося и овощей, фаршированных слоеным тестом.

Королевские супруги до последнего дня принца Филиппа садились трапезничать вместе. Согласно королевскому этикету, когда за столом заканчивает есть королева остальные присутствующие тут же также должны положить приборы, но принц Филипп имел привилегию не подчиняться этому правилу. Иногда за обедом он мог закончить есть раньше своей супруги.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

О долгой жизни и счастливом браке принца Филиппа и королевы Елизаветы II вы можете почитать в нашем материале.

Читайте также: Что едят принц Чарльз и герцогиня Камилла: удивительные кулинарные предпочтения королевской пары

Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку