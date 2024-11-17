Что любит есть будущий король Англии: названо любимое блюдо принца Джорджа Уэльского

11-летний наследник британского престола обладает довольно утонченным вкусом и любит итальянскую кухню, но пицца не является его любимым блюдом, как рассказал знаменитый шеф-повар.

В то время как большинство 11-летних детей, вероятно, назовут куриные наггетсы, пиццу и чипсы своими любимыми блюдами, у принца Джорджа гораздо более изысканные предпочтения.

По словам знаменитого шеф-повара Альдо Дзилли, молодой принц очень любит итальянскую еду, а его самым любимым блюдом является паста карбонара.

Принц Джордж Уэльский / Фото: Getty Images

Шеф-повар несколько раз общался с отцом Джорджа, принцем Уильямом , и в ходе их бесед узнал о любви его старшего сына к спагетти карбонара. "Уильям потрясающий — я жду звонка, потому что, судя по всему, его старший сын больше всего любит спагетти карбонара, поэтому я жду звонка, чтобы пойти и приготовить его для него", — рассказал Альдо журналистам, пишет журнал Ok!.

Ранее, напомним, мы рассказывали о любимом десерте принцессы Уэльской Кейт.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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