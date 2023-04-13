Что можно класть в пасхальную корзину: советы от протоиерея

Священник отметил, что нельзя нести на освящение в церковь алкогольные напитки.

В канун великого праздника Воскресения Христова мы спросили у протоиерея Полтавской епархии ПЦУ города Кременчуга Анатолия Кулиша, что нужно класть в пасхальную корзину.

Священник отметил, что нести освящать в церковь можно паску, яйца, ветчину или колбасу и ни в коем случае нельзя брать алкогольные напитки.

""Кагор" или какие-либо другие спиртные напитки в пасхальную корзину не кладут. Вообще! В корзину кладем паску, яйца, мясные продукты, сыр, соль, хрен", — отметил Анатолий Кулиш.

Протоиерей советует быть скромными в своем выборе праздничных блюд, не нужно готовить их много. Лучше эти деньги задонатить на помощь нашим защитникам, чтобы ускорить победу.

"Я в этом году советую не тратиться чрезмерно на корзины, их украшение и на приготовление блюд для праздничного стола. В период войны надо быть сдержанными, решение принимать взвешенно. А, поскольку, суть Пасхи вовсе не в корзине, а в Воскресшем Спасителе, то средства лучше перечислить в поддержку ВСУ через те фонды, которым люди доверяют", — сказал протоиерей Анатолий.

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