Что на самом деле едят в Букингемском дворце: бывший дворецкий раскрыл гастрономические привычки королевской семьи

Бывший дворецкий британской королевской семьи Джулиус Смит, который более 35 лет работал на закрытых аристократических мероприятиях, рассказал, что на самом деле едят во дворце, почему король Чарльз почти не обедает, какую маленькую хитрость использовала королева Елизавета II, чтобы гости становились более разговорчивыми и какое правило этикета до сих пор считается «самым страшным грехом» за столом.

Мир королевской семьи десятилетиями остается одной из главных фантазий современной культуры жизни. Мы внимательно рассматриваем сервировку государственных банкетов, копируем любимые ароматы принцесс и пытаемся угадать, что же на самом деле происходит за дверями дворцов.

Но несмотря на весь блеск монархии, ежедневные привычки королевской семьи оказываются удивительно простыми. По словам Джулиуса Смита настоящая роскошь во дворце не в дорогих блюдах, а во внимании к деталям, предсказуемости и атмосфере абсолютного комфорта для гостей, об этом рассказало издание Daily Mail.

Король Чарльз любит простую еду

По словам бывшего дворецкого, гастрономические предпочтения Короля Чарльза III совсем не похожи на стереотипные «королевские пиры».

Монарх якобы не является большим поклонником сытных или слишком роскошных блюд. Наоборот, он выбирает легкую, сдержанную пищу и часто может пропускать обед, который заменяет традиционным послеобеденным чаем.

Особое внимание во дворце уделяют деталям сервиса. Например, чай для короля готовят именно так, как он любит: Earl Grey или ромашковый с медом, который уже размешан до подачи. В королевском этикете персонал не должен постоянно задавать уточняющие вопросы, ведь идеальный сервис заключается в том, чтобы предусмотреть желания гостя еще до того, как он их озвучит.

Самое странное блюдо королевского стола

Несмотря на любовь к простоте, иногда на королевских мероприятиях случались и довольно неожиданные меню.

Джулиус Смит вспомнил один из обедов, где гостям подали террин (паштет) из белки — блюдо, которое вызвало заметное удивление даже среди аристократов. После объявления меню, по словам дворецкого, за столом вдруг появилось несколько «непредвиденных вегетарианцев», а некоторые тарелки вернулись на кухню почти нетронутыми.

Впрочем, сам тогда еще принц Чарльз, по словам Смита, вряд ли был удивлен этим, он не любит гастрономических сюрпризов и, вероятно, заранее пробует непривычные блюда перед подачей гостям.

У королевы Елизаветы II был собственный способ «разговорить» гостей

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс смеется вместе с британской королевой Елизаветой II / © Associated Press

Несмотря на многочисленные легенды об алкогольных ритуалах Елизаветы II, бывший дворецкий утверждает, что в повседневной жизни королева питалась довольно просто.

Среди ее любимого были обычный белый хлеб с джемом и маслом. Она предпочитала простые и понятные блюда, а не чрезмерно пышные застолья.

А вот истории о ежедневном джине перед обедом, по словам Смита, сильно преувеличены. И все же одна маленькая «хитрость» у королевы была. По словам дворецкого, Елизавета II обожала живые разговоры и сплетни за столом, поэтому настаивала, чтобы гостям постоянно доливали вино, даже если те пытались остановить официантов рукой. Именно так атмосфера за столом становилась все более непринужденной.

Лимон в чае

Даже мелкие привычки монархов моментально превращались в тренды среди гостей. Например, королева часто добавляла в чай ломтик лимона, и после этого многие за столом начинали делать так же. В королевской среде работает простой принцип, если это нравится монарху, значит это автоматически становится хорошим тоном.

Любимый десерт принца Филиппа

принц Филипп / © Associated Press

Супруг королевы, принц Филипп, по словам Смита, питал особую слабость к десертам. Одним из его фаворитов были тонкие блины с густыми сливками, клубничным джемом и свежей клубникой с сахаром — классическая британская еда в лучшем ее проявлении.

Королевский этикет

Работа дворецкого — это не только красивая сервировка, но и иногда решение очень деликатных ситуаций.

Смит рассказывает, что однажды ему пришлось объяснять иностранному монарху, что курить внутри дворца запрещено. К счастью, тот отнесся к просьбе с юмором и вежливо попросил разрешения сделать «еще одну затяжку».

Впрочем, не все гости реагировали так дипломатично. Некоторые из них были значительно менее сдержанными, когда узнавали о строгих правилах дворца.

Государственные банкеты

Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II / © Associated Press

Отдельная история — официальные дипломатические ужины. По словам Смита, во время некоторых государственных банкетов персонал работает почти в военном режиме.

Например, во время одного из мероприятий для Дональда Трампа официанты должны были подать и убрать четыре блюда всего за 25 мин. Бывший дворецкий отмечает, что за кулисами королевских мероприятий царит почти хореографическая точность, ведь каждое движение отработано до секунды.

Роскошь в деталях

Королевский обед / © Associated Press

После десятилетий работы среди монархов, дипломатов и мировых лидеров Джулиус Смит пришел к неожиданному выводу, что настоящая роскошь не имеет ничего общего с излишеством. Она в мелочах, например, идеально выглаженной салфетке, чае, который приготовлен именно так, как любит гость, или атмосфере, в которой человек чувствует себя комфортно и непринужденно.

И, как говорит бывший дворецкий, существует лишь один по-настоящему недопустимый поступок за столом — забрать последнее печенье и не предложить его другим, и фотографировать еду вместо того, чтобы наслаждаться моментом.

При всем блеске британской монархии, гастрономическая жизнь дворца оказывается гораздо менее показной, чем мы привыкли думать. Простой чай, скромные обеды, любимый джем и внимание к комфорту гостей — вот что на самом деле формирует атмосферу королевского стола.

И, возможно, именно в этом главный секрет аристократического стиля жизни, не демонстрировать роскошь, а делать так, чтобы каждая мелочь выглядела безупречно естественно.

