Что не так с ее стилем: дочь королевы Камиллы критикуют за образы

45-летняя дочь королевы Камиллы – Лора Лопес – не слишком публичная личность. Хотя иногда в светское общество она все же выходит. Как правило, когда сопровождает свою мать на разного рода мероприятиях.

Эксперты по стилю рассказали изданию express о том, почему 45-летняя Лора Лопес часто носит платья, почти идентичные нарядам ее 75-летней матери и тоже любит "королевский синий" цвет, который обожает и королева Камилла.

Королева Камилла с сыном Томом и дочерью Лорой / Фото: Getty Images

Стилист Лерой Докинз считает, что Лора берет пример со своей матери.

"Дочь королевы Камиллы, Лора Лопес, одевается очень похоже на свою маму. Я думаю, что она, вероятно, берет пример со своей матери в том, что надевать, особенно в официальных случаях, таких как коронация. Ее стиль можно охарактеризовать как очень британский для высшего класса: шляпы с наклоном набок, легкие платья и туфли-лодочки, летние пальто поверх платьев-футляров с воротниками и широкополые шляпы — все это довольно устарело", - рассказывает эксперт.

Лора Лопес с братом Томом / Фото: Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Его коллеги тоже считают, что Лора могла бы одеваться в одежду, которая бы соответствовала ее возрасту. И берут в пример стиль принцессы Уэльской Кэтрин (летний гардероб которой мы недавно разбирали), который кардинально отличается от всего того, что носит дочь Камиллы.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Но, с другой стороны, дети королевы Камиллы (сын Том и дочь Лора) на самом деле не в центре внимания, и, возможно, стиль Лоры может указывать на то, что она хочет держаться еще дальше от внимания. Ведь ее мать теперь королева Англии в самой известной в мире королевской семье.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о хитрости королевы Камиллы, к которой она прибегает для того, чтобы казаться стройнее.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

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