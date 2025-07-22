Что носит новая премьер-министр Украины: стильные образы Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

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Юлия Свириденко — новое лицо украинской политики, привлекающее внимание не только стратегическими решениями на международных аренах, но и хорошим чувством стиля. Она стала примером того, как в XXI веке женщина на важной должности в деловом костюме не теряет женственности, а наоборот — подчеркивает ее с умом.

Юлия Свириденко / © Associated Press

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Стиль Юлии Свириденко – элегантный, структурированный и глубоко продуманный. Она любит носить деловые костюмы, которых немало в ее гардеробе, — как с брюками, так и с юбками миди.

Ее наряды не ассоциируются с канцелярской строгостью. Это феминистический power suit в мягких или насыщенных тонах: черный, белый, серый, коричневый, синий, иногда нежная пастель для деликатных переговоров.

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Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

Юлия Свириденко / © Associated Press

Премьер выбирает приталенные жакеты, подчеркивающие ее женственность, а также костюмы-тройки.

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

Свириденко часто любит одевать сорочки с этно-мотивами. К примеру, она неоднократно появлялась на публике в вышиванках от украинского бренда Etnodim.

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Есть у нее также светлый жакет с пастельно-зеленой вышивкой от этого бренда, в котором она предстала на встрече с принцем Гарри.

Юлия Свириденко и принц Гарри/Instagram Юлии Свириденко

На международных событиях Юлия умело вплетает в аутфиты украинские элементы, ставшие частью политической дипломатии: украшения с этно-мотивами, брендированные вещи от украинских дизайнеров, вышивка в современном стиле, цвета флага в деталях. Это не просто наряд — это стильное напоминание миру, что Украина — страна силы.

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Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Особое внимание Юлия уделяет аксессуарам, а именно брошям. Свои деловые луки она дополняет брошями от украинских брендов: в виде золотой карты Украины от GASANOVA, цветка от Guzema Fine Jewelry, созданного по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута, а также золотого петушка от Gunia Project.

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Политик любит также очки в стильной оправе, лаконичные серьги и цепочки с подвесками в виде национальной символики и стильные часы.

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко / © Associated Press

Юлия предпочитает сдержанный нежный макияж, без лишних акцентов, но с идеально выровненным тоном и помадой бежевого оттенка на губах. Волосы она обычно укладывает в мягкие локоны.

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко / © Associated Press

Юлия Свириденко / © Associated Press

Любимая обувь Свириденко – классические остроносые туфли на шпильках.

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Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко/Instagram Юлии Свириденко

Юлия Свириденко