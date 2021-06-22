Что носят главы государств: рассматриваем галстуки политиков

Это один из главных аксессуаров и неотъемлемая часть их официального образа.

Мужчины президенты и премьер-министры всегда на виду и в отличии от женщин-политиков, наряды которых можно разнообразить юбками, брюками или платьями, деловые образы мужчин более скромны и скучны. Единственным ярким пятном, которое позволяют себе лидеры государств - цветные галстуки. Поэтому предлагаем рассмотреть, что они носят, с чем и почему.

Дональд Трамп

Конечно же, Трамп у всех ассоциируется в первую очередь с красным цветом. Чаще всего 45-й президент США появляется на публике именно в красных галстуках, которые всегда сочетает с черными или темно-синими костюмами Brioni и белыми рубашками. Иногда он вносил некое разнообразие в свои образы и все же надевал темно-синие, голубые или желтые галстуки, но это бывало очень редко. Все же он республиканец, а цвет этой партии именно красный и бывший президент делает на этом акцент.

Дональд Трамп / Associated Press

Трамп неординарная личность и всегда отличался своим видением, как на видение политики, так и на моду. Он запомнился тем, что появляется в расстегнутых пиджаках, а его галстуки очень длинные, что часто смотрится просто нелепо.

Дональд Трамп / Associated Press

Джо Байден

Байден представитель республиканской партии и он, как и Трамп, всегда старается подчеркивать свою политическую принадлежность галстуком. Поэтому президент США носит галстуки голубого цвета, ведь именно он является неофициальным цветом его партии. Они бывают полосатыми, голубыми, с мелким принтом или просто синими.

Джо Байден / Associated Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - один из самых стильных политиков. Он харизматичный, умный и действительно всегда модно одет. Больше всего, конечно, он прославился своими необычными носками, но также в его образ всегда идеально подобран галстук. Один цвет в стиле Трюдо выделить сложно, ведь часто он появляется в костюмах разных цветов и соответственно к ним подбирает галстук.

Джастин Трюдо / Associated Press

Галстуки на нем можно заметить синие, серые, зеленые и даже с интересным принтом.

Джастин Трюдо / Associated Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции любит брендовые вещи и не раз появлялся в идеально скроенных костюмах Jonas & Cie. За стиль президента отвечает его супруга Бриджит. Образ Макрона всегда сдержан и без лишних деталей, а вот галстуки состоят из однотонных или двухцветных моделей, свисают не ниже пряжки ремня. Также на нем не увидишь полосок или другие принты, а цвет галстука часто отвечает цвету его костюма.

Эммануэль Макрон / Associated Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский также как и Эммануэль Макрон любит сдержанный стиль. Политик появляется на публике в темных костюмах черных, графитовых или синих цветов, а галстук всегда соответствует их оттенку. Очень редко на президенте бывает галстук с рисунком, ведь чаще они однотонные, но если принт и есть, то он очень минималистичный и практически незаметный.

Владимир Зеленский / Associated Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании больше известен своей непослушной прической, но если говорить о ого стиле, то, конечно же, в нем всегда преобладают галстуки синих и голубых оттенков. Этот цвет хорошо подходит под светлые волосы и глаза британца.

Борис Джонсон / Associated Press

Стиль Джонсона трудно назвать идеальным, ведь часто премьер-министра замечали в мятых пиджаках и рубашках, а галстук и вовсе был перекошен. Также как и у Трампа он бывает слишком длинным.

Борис Джонсон / Associated Press

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