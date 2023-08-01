Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что носят юные принцессы: рассматриваем образы дочерей королевы Испании Летиции

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
939
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что носят юные принцессы: рассматриваем образы дочерей королевы Испании Летиции

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

Принцессы берут пример со своей мамы и носят простые и удобные вещи.

Испанская королевская семья сейчас отдыхает на Майорке и на днях в полном составе посетила роскошные сады Альфабия, расположенные у подножия горного массива Серра-де-Трамунтана.

Королева Летиция на семейной прогулке появилась в ярком платье и с плетеной сумкой, а вот ее две дочери - Леонор и София - в милых легких платьях и эспадрильях - вневременной и универсальной обуви для теплой погоды.

На 17-летней наследнице престола Леонор было платье миди зеленого цвета от испанского бренда Mango. У наряда были небольшие рукава, высокая линия талии и пуговицы по всей длине спереди.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / © Getty Images
Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

А вот 16-летняя София решила надеть белое мини-платье от бренда ba&sh с ярким цветочным принтом.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / © Getty Images
Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

Читайте также:

Дурили головы монархам и выдавали себя за родственников Шевченко - самые известные аферисты истории

Дурили головы монархам и выдавали себя за родственников Шевченко - самые известные аферисты истории

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новости королевских семей
Дата публикации
Просмотры
939
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация