Что носят юные принцессы: рассматриваем образы дочерей королевы Испании Летиции

Принцессы берут пример со своей мамы и носят простые и удобные вещи.
Испанская королевская семья сейчас отдыхает на Майорке и на днях в полном составе посетила роскошные сады Альфабия, расположенные у подножия горного массива Серра-де-Трамунтана.
Королева Летиция на семейной прогулке появилась в ярком платье и с плетеной сумкой, а вот ее две дочери - Леонор и София - в милых легких платьях и эспадрильях - вневременной и универсальной обуви для теплой погоды.
На 17-летней наследнице престола Леонор было платье миди зеленого цвета от испанского бренда Mango. У наряда были небольшие рукава, высокая линия талии и пуговицы по всей длине спереди.
А вот 16-летняя София решила надеть белое мини-платье от бренда ba&sh с ярким цветочным принтом.
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