Что общего у помолвочных колец королевы Елизаветы II и Уоллис Симпсон

Король Эдуард VIII подарил Уоллис Симпсон огромное обручальное кольцо в 1936 году, всего за несколько недель до того, как он официально отрекся от престола в пользу своего брата короля Георга VI.
Недавно мы рассказывали о помолвочном кольце королевы Елизаветы II, которое она получила в день помолвки с принцем Филиппом в 1947 году. Украшение имело скрытую надпись на внутренней стороне. Оказывается, не только монарх носила такое кольцо.
Для Елизаветы II это кольцо было особенным не только потому, что было подарено на помолвку Филиппом, но еще и потому, что на внутренней его стороне принц выгравировал какую-то особую надпись, которую никто, кроме нее самой, ее мужа и ювелира никогда не видел.
Оказывается, надписи на помолвочных кольцах королевских особ – не редкость. Дядя Елизаветы II – отрекшийся король Эдуард VIII, тоже подарил в честь помолвки своей невесте Уоллис Симпсон кольцо с камнем в почти 20 карат, которое содержало скрытую надпись, пишет express.co.uk.
Это было в далеком 1936 году, всего за несколько недель до того, как он официально отрекся от престола в пользу своего брата короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II.
Эдуард VIII подарил своей любимой женщине Уоллис кольцо с огромным изумрудом. Считалось, что изумрудный камень, разработанный известным ювелиром Cartier, весил почти 20 карат (19,77) и был окружен бриллиантовыми багетами. На кольце была выгравирована дата их помолвки "27 х 36" и надпись рядом "Мы теперь наши". В этот же день начался бракоразводный процесс Уоллис против ее второго мужа Эрнеста Симпсона.
Уоллис и Эдуард поженились 3 июня 1937 года в замке Канде во Франции и получили титулы герцога и герцогини Виндзорских.
У Эдуарда также был почетный титул Его Королевского Высочества, но такая честь никогда не оказывалась Уоллис, и пренебрежение было источником больших страданий для бывшего короля. Всю жизнь супруги прожили за границей, преимущественно во Франции. Вели богемный образ жизни, а детей так и не завели. Когда Уоллис умерла, она оставила большую часть своего состояния Институту Пастера для медицинских исследований.
А ее знаменитое помолвочное кольцо было продано на аукционе Sotheby's в Женеве в 1987 году вместе с несколькими другими драгоценными украшениями, которые Эдуард подарил ей на протяжении многих лет. Кольцо купили за 1,98 миллиона долларов.
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