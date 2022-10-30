Что общего у помолвочных колец королевы Елизаветы II и Уоллис Симпсон

Король Эдуард VIII подарил Уоллис Симпсон огромное обручальное кольцо в 1936 году, всего за несколько недель до того, как он официально отрекся от престола в пользу своего брата короля Георга VI.

Недавно мы рассказывали о помолвочном кольце королевы Елизаветы II, которое она получила в день помолвки с принцем Филиппом в 1947 году. Украшение имело скрытую надпись на внутренней стороне. Оказывается, не только монарх носила такое кольцо.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Для Елизаветы II это кольцо было особенным не только потому, что было подарено на помолвку Филиппом, но еще и потому, что на внутренней его стороне принц выгравировал какую-то особую надпись, которую никто, кроме нее самой, ее мужа и ювелира никогда не видел.

Оказывается, надписи на помолвочных кольцах королевских особ – не редкость. Дядя Елизаветы II – отрекшийся король Эдуард VIII, тоже подарил в честь помолвки своей невесте Уоллис Симпсон кольцо с камнем в почти 20 карат, которое содержало скрытую надпись, пишет express.co.uk.

Кольцо Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Это было в далеком 1936 году, всего за несколько недель до того, как он официально отрекся от престола в пользу своего брата короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II.

Эдуард VIII подарил своей любимой женщине Уоллис кольцо с огромным изумрудом. Считалось, что изумрудный камень, разработанный известным ювелиром Cartier, весил почти 20 карат (19,77) и был окружен бриллиантовыми багетами. На кольце была выгравирована дата их помолвки "27 х 36" и надпись рядом "Мы теперь наши". В этот же день начался бракоразводный процесс Уоллис против ее второго мужа Эрнеста Симпсона.

Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Уоллис и Эдуард поженились 3 июня 1937 года в замке Канде во Франции и получили титулы герцога и герцогини Виндзорских.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII в день свадьбы / Фото: Associated Press

У Эдуарда также был почетный титул Его Королевского Высочества, но такая честь никогда не оказывалась Уоллис, и пренебрежение было источником больших страданий для бывшего короля. Всю жизнь супруги прожили за границей, преимущественно во Франции. Вели богемный образ жизни, а детей так и не завели. Когда Уоллис умерла, она оставила большую часть своего состояния Институту Пастера для медицинских исследований.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

А ее знаменитое помолвочное кольцо было продано на аукционе Sotheby's в Женеве в 1987 году вместе с несколькими другими драгоценными украшениями, которые Эдуард подарил ей на протяжении многих лет. Кольцо купили за 1,98 миллиона долларов.

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