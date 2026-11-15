Что обсуждали принцесса Кейт и королева Камилла на церемонии ко Дню памяти: читатель по губам раскрыл секрет

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Associated Press

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Во время торжественной службы в День памяти королева Камилла, по всей видимости, ненадолго обменялась словами с принцессой Уэльской Кейт, и специалист по чтению по губам утверждает, что заметил довольно неожиданный обмен именами между двумя членами королевской семьи

В прошлое воскресенье члены королевской семьи собрались у Кенотафа в центре Лондона, где король Чарльз III возглавил общенациональную минуту молчания в память о тех, кто погиб в военных конфликтах. Среди присутствующих были Камилла и Кейт, которые стояли рядом с другими высокопоставленными членами королевской семьи на ежегодной церемонии на балконе Министерства иностранных дел.

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Королева Камилла и принцесса Кейт / © Associated Press

Короткий момент разговора между королевой и принцессой Уэльской привлек внимание специалиста по чтению по губам Джереми Фримена, пишет Mirror, который эксклюзивно рассказал что, по его мнению, было сказано.

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По словам Джереми, Камилла, по всей видимости, прошептала Кейт «Фарадж», что, по всей видимости, было обращением к лидеру британской организации Reform UK Найджелу Фараджу, который ранее подтвердил, что примет участие в церемонии у Кенотафа, чтобы возложить венок.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В преддверии мероприятия г-н Фарадж заявил: «Для меня будет большой честью представлять партию у Кенотафа в воскресенье».

Появление лидера партии «Реформы Великобритании» состоялось после того, как его партия увеличила свое представительство в Палате общин до более чем шести депутатов. Это означало, что Фараджу впервые в этом году разрешили возложить венок к Кенотафу.

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