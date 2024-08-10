Что означают имена нидерландских принцесс: Амалия, Алексия и Ариана

Девушки получили от своих родителей очень красивые имена, поэтому рассказываем, что они означают.

У короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги королевы Максимы три дочери - принцессы Амалия, Алексия и Ариана. Девушки уже взрослые и очаровательные молодые леди и каждая из них имеет длинное и красивое имя, которое их родители очень тщательно для них подбирали.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Но что означают имена принцесс? На самом деле для дочек Виллем-Александр и Максима выбирали имена черпая вдохновение в своих семьях, говорится на Harpers Bazaar.

Принцесса Амалия

Принцесса Катарина-Амалия с отцом / Фото: Getty Images

У старшей дочери Виллема-Александра и Максимы немало имен. Полное имя Амалии - Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория. Принцесса названа в честь Амалии ван Солмс, жены принца Фредерика Хендрика Оранского. Ее имя, Катарина, происходит от греческого и означает "чистая" или "непорочная". Однако прозвищем наследницы престола стало Амалия, что в переводе с германского означает "борец в бою". Следующие два имени - это оды ее бабушкам. Беатрикс, конечно, мать Виллема-Александра, а Кармен - имя матери Максимы, что означает "золото" или "сладкая". Имя старшей дочери королевская чета закончила Викторией, что означает "победа".

Принцесса Алексия

Принцесса Алексия / Фото: Associated Press

Полное имя принцессы - Алексия Джулиана Марсела Лорентен. Ее имя, которое также является ее прозвищем, является отсылкой к ее отцу. Имя Алексия происходит от греческого языка и означает "защитница" или "помощница". Джулианой ее назвали в честь прабабушки, а именем Марсела она обязана тете Максимы, носящей такое же. Лорентен она названа в честь тети Лорентен Бринкхорст, матери графини Элоизы.

Принцесса Ариана

Принцесса Ариана / Фото: Getty Images

Полное имя младшей дочери королевской четы - Ариана Вильгельмина Максима Инес. Имя Ариана произносится как "Ариан", означает "почтенная". Вильгельмина - явная отсылка к прабабушке Арианы и означает "волевая защитница". Третье имя, Максима, очевидно, дано в честь ее матери и означает "величайшая". Последнее имя младшей дочери также является именем члена семьи - Ариана делит имя Инес с младшей сестрой Максимы и означает "целомудренная".

Читайте также:

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия: старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра (15 фото)