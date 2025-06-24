Что пьет будущий король: любимые напитки принца Уэльского Уильяма и его жены Кейт

Кейт и Уильям / © Associated Press

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В 2023 году, когда Кейт и Уильям Уэльские посещали семейный индийский ресторан в Беннеттс-Хилл, в Бирмингеме, принц Уильям рассказал, что предпочитает пинту пива, в то время, как его жена Кейт — бокал белого вина. Но они оба также неравнодушны к чему-то более крепкому.

Отец троих детей затем признался, что любит водку и коктейль «Камикадзе», который он описал как «тихий, но смертоносный», а также очень любит текилу, как и его супруга, пишет express.co.uk.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Ранее мы рассказывали, что королева Камилла любит пить красное вино и джин с тоником. Об этом жена короля Чарльза рассказывала во время встречи с Ассоциации виноградников Соединенного Королевства.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images