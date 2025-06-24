- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 1 мин
Что пьет будущий король: любимые напитки принца Уэльского Уильяма и его жены Кейт
Во время одного из публичных мероприятий старший сын короля Чарльза рассказал о своих предпочтениях в алкоголе.
В 2023 году, когда Кейт и Уильям Уэльские посещали семейный индийский ресторан в Беннеттс-Хилл, в Бирмингеме, принц Уильям рассказал, что предпочитает пинту пива, в то время, как его жена Кейт — бокал белого вина. Но они оба также неравнодушны к чему-то более крепкому.
Отец троих детей затем признался, что любит водку и коктейль «Камикадзе», который он описал как «тихий, но смертоносный», а также очень любит текилу, как и его супруга, пишет express.co.uk.
Ранее мы рассказывали, что королева Камилла любит пить красное вино и джин с тоником. Об этом жена короля Чарльза рассказывала во время встречи с Ассоциации виноградников Соединенного Королевства.