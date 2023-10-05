Что пьет Камилла: назван любимый напиток супруги короля Чарльза III

76-летняя королева Камилла не скрывает своей любви к красному вину.
Все дело в том, что вино было в ее доме с раннего детства, так как ее отец занимался винным бизнесом.
Королева, которая вполне уместно является президентом Ассоциации виноградников Соединенного Королевства, однажды сказала:
"Мой отец занимался винным бизнесом, поэтому с детства мы пили вино и воду. Он всегда говорил, что это его лекарство, и оно помогало ему идти вперед – он выпивал по два-три стакана в день", - сказала Камилла на приеме по случаю 50-летия Ассоциации виноградников Соединенного Королевства.
Ранее мы рассказывали о любимых алкогольных напитках короля Чарльза и других членов семьи.
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