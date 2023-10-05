Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что пьет Камилла: назван любимый напиток супруги короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что пьет Камилла: назван любимый напиток супруги короля Чарльза III

Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя королева Камилла не скрывает своей любви к красному вину.

Все дело в том, что вино было в ее доме с раннего детства, так как ее отец занимался винным бизнесом.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева, которая вполне уместно является президентом Ассоциации виноградников Соединенного Королевства, однажды сказала:

"Мой отец занимался винным бизнесом, поэтому с детства мы пили вино и воду. Он всегда говорил, что это его лекарство, и оно помогало ему идти вперед – он выпивал по два-три стакана в день", - сказала Камилла на приеме по случаю 50-летия Ассоциации виноградников Соединенного Королевства.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о любимых алкогольных напитках короля Чарльза и других членов семьи.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
281
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация