Что пьет король: назван любимый алкогольный напиток Чарльза III

У короля Чарльза III есть не только любимое блюдо, но и любимый напиток, который он пьет каждый вечер и, который, ему подает определенным образом.

В документальном фильме Channel 4 "Настоящие Виндзоры: Откровенный наследник" появился друг короля Чарльз граф Тибор Калноки, он и рассказал, как король обнаружил свою любовь к Трансильвании и о напитке, которым он будет наслаждаться "каждую ночь" в этой восточноевропейской стране.

"Он любит мартини перед ужином, это точно", - сообщил граф. К тому же, говорят, что за границей король Чарльз пьет мартини из собственного стакана, который он приносит с собой, пишет express.co.uk.

А вот супруга короля – королева Камилла, которая является президентом Ассоциации виноградников Великобритании, любит пить вино.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Люди всегда спрашивают меня, как я стала во всем этом участвовать, ну, во-первых, я люблю вино, а во-вторых, мой отец был в винном бизнесе, поэтому я воспитывался в детстве, где пили вино и воду, как французы", - рассказала однажды Камилла. Кстати, вино также любит и принцесса Уэльская, Кэтрин, но только белое и, вероятно, сухое.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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