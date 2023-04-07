Что пьет король: рецепт любимого алкогольного коктейля Чарльза III

На днях во время визита в Йоркшир король Чарльз дегустировал джин. Публика задается вопросом, а какие же алкогольные напитки предпочитает монарх.

Во время дегустации, когда ему предложили вторую стопку с другим вкусом напитка, король пошутил, что не может себе этого позволить днем. Однако у Чарльза точно есть любимые алкогольные напитки.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Издание express пишет, что Чарльз особенно неравнодушен к шотландскому виски как к одному из своих любимых напитков, а также к скотчу 15-летней выдержки. Предполагается, что эти напитки могут быть поданы на банкете после коронации короля в мае.

Если говорить о более легких напитках, то Чарльз неравнодушен к мартини. Документальный фильм Channel 4 "Настоящие Виндзоры: Откровенный наследник" показал, что король наслаждался мартини каждый вечер перед ужином во время своего путешествия в Трансильванию. Чарльз любил этот напиток еще во время брака с принцессой Дианой.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Однако известно, что протокол и этикет употребления алкоголя диктуют иное. Мартини предназначен для употребления в полдень и незадолго до обеда, так как это аперитив, который традиционно пьют перед едой, а это означает, что мартини могут подавать сразу после церемонии коронации днем.

Рецепт любимого коктейля короля Чарльза III

Ингредиенты:

70 мл джина

1 столовая ложка сухого вермута

2 столовые ложки оливкового рассола

1 долька лимона

1 зеленая оливка

Приготовление:

Налейте джин, сухой вермут и оливковый рассол в шейкер со льдом и хорошенько встряхните. Затем украсьте бокал для мартини долькой лимона и, наконец, процедите коктейль в бокал и добавьте оливку.

Известно, что супруга короля - королева Камилла - любит пить вино. "Мой отец был в винном бизнесе, поэтому я воспитывалась в детстве, где пили вино и воду, как это делают французы", - рассказала однажды Камилла.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также: