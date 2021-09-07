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Что пьет королева Елизавета II: назван любимый алкогольный напиток монарха

Что пьет королева Елизавета II: назван любимый алкогольный напиток монарха

Королева Елизавета II / Getty Images

Мы уже знаем, что любит есть королева Елизавета II. А что же монарх предпочитает пить?

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал миру о том, какие алкогольные напитки предпочитает употреблять Ее Величество Елизавета II.

Когда-то в прессе появилась информация о том, что королева выпивает в день четыре алкогольных коктейля, но Даррен опроверг этот слух, и рассекретил истинные привычки королевы, пишет Hello!.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Getty Images

"Ей нравится джин с французским аперитивом дюбонне. Ее Величество не пьет каждый день, пояснив: "Она не просыпается утром и не пьет большой джин с тоником", - сказал шеф-повар.

А если Елизавета II вдруг пожелает выпить за ужином, обычно это будет бокал ее любимого немецкого сладкого вина. Впрочем, Даррен настаивает на том, что монарх уже давно не пьет часто, что, впрочем, не вызывает сомнений, в апреле 2021 года королева отпраздновала 95-летие.

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