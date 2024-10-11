Что пьет королева: любимый алкогольный напиток Камиллы

Мы знаем, каким был любимый напиток королевы Елизаветы II, а что предпочитает пить ее невестка – королева Камилла – супруга короля Чарльза III.
Отец Камиллы майор Брюс Шанд занимался винным бизнесом, о чем Камилла несколько раз рассказывала публично.
Ее Величество является президентом Ассоциации виноградников Соединенного Королевства и вот, что она сказала по поводу работы его отца:
"Мой отец занимался винным бизнесом, поэтому с детства мы пили вино и воду. Он всегда говорил, что это его лекарство, и оно помогало ему идти вперед – он выпивал по два-три стакана в день", - сказала Камилла на приеме по случаю 50-летия Ассоциации виноградарей Соединенного Королевства.
Не трудно догадаться, что любимым напитком Камиллы является красное вино. А вот ее супруг Чарльз неравнодушен к мартини, состоящему из половины джина и половины сухого вермута, украшенного оливкой или лимонной закруткой.
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