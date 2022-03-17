Что помогает жить во время войны: простые советы

После волны эмоций, которые мы все пережили, наша психика медленно стабилизируется. Мы думаем, что будет дальше, как действовать в новой реальности, привыкаем к неопределенности и все равно строим планы на будущее.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказывает, как помочь себе во время войны. Ведь жизнь изменилась и нужно жить в соответствии с новыми условиями.

Снизьте информационные потоки вдвое

Читайте меньше. Доверяйте только официальным источникам. Попробуйте один день и увидите разницу.

Позвоните близким и поделитесь хорошей новостью

Чем-то хорошим, жизненным, хорошим планами на будущее. Что-то классное всегда есть. Разговоры ведите не больше 2 минут! Попросите их тоже рассказать вам что-нибудь хорошее. Таким образом вы будете чувствовать поддержку и увидите, что в этой сложной ситуации есть настоящее, вдохновляющее.

Помогите другим

Это дает чувство внутренней силы. Кому-то сейчас хуже, и они нуждаются в вашей помощи. Если волонтерством вам сейчас заниматься тяжело – это может быть одна старушка у магазина, охранник дома или кто-то, кто нуждается в помощи. Маленькие вещи, которые дадут силы другим и особенно – вам самим. Вы можете. Вы помогли. Вы для кого-то изменили день.

Поиграйте с детьми

Дети умеют переключаться на приятное. Война, не война – что-то маленькое приятное обязательно позволяйте. Они рисуют – и вы рисуйте. Они читают книги – и вы читайте. Они играют в куклы – и вы играйте.

Создайте дневник жизни

В нем вы запишете все, что дал вам этот день. Свои чувства, свои мысли. Вы найдете свои собственные рецепты покоя и станете проводником силы для других. Писать – очень помогает, структурирует и успокаивает. И главное – после нашей окончательной победы мы все опубликуем Дневник жизни Украины, где впишем достоинство и славу каждого героя и каждого украинца. Где расскажем миру, как нам было страшно, и как мы каждый день верили в лучшее. И помогали друг другу. Каждый час под обстрелами и бомбежками, во времена отчаяния, и времена покоя.

В состоянии адаптации нужно понять: мы находимся в новых условиях на неопределенный срок. Надо учиться в этом функционировать.

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