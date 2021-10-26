Что после госпитализации: королева Елизавета II вернется к работе, но не в прежнем формате

Что после госпитализации: королева Елизавета II вернется к работе, но не в прежнем формате

Королевская семья сплотилась вокруг Елизаветы II, пока врачи беспокоятся о здоровье монарха.

На прошлой неделе королева Елизавета II провела одну ночь в больнице короля Эдуарда VII, ей провели некоторые обследования и анализы и на утро отпустили домой.

Как сообщает The Sun, теперь на всех мероприятиях, где будет заявлено присутствие королевы, ее будет сопровождать кто-то из родных. 72-летний принц Чарльз будет увеличивать время, которое он проводит в Виндзорском замке, поскольку именно эта резиденция сейчас является главным домом монарха.

Королева Елизавета II / Associated Press

Во дворце говорят, что 95 летняя Елизавета II находится в хорошем настроении после предварительного обследования и будет руководствоваться медицинскими советами при принятии решения о посещении саммита мировых лидеров COP26 в следующем месяце.

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Впервые за долгое время в этом месяце публика увидела королеву с тростью на публике во время прибытия на службу в Вестминстерское аббатство. А вот на приеме в Виндзорском замке Елизавета II провела час на ногах во время правительственного инвестиционного саммита.

Ожидается, что Чарльз останется в Виндзоре в течение большей части следующих нескольких недель, а также другие члены семьи возьмут на себя часть обязанностей Ее Величества.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

А вот слухи о том, что герцог и герцогиня Кембриджские переедут в Виндзор, чтобы быть ближе к королеве, были отклонены Кенсингтонским дворцом как "спекуляции".

Напомним, ранее мы писали, что королева отказалась от алкогольных напитков по рекомендации своих врачей.

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