Что после обморока: княжеский дворец Монако прокомментировал состояние здоровья княгини Шарлин

Состояние здоровья супруги правящего князя вызывает обеспокоенность.
В среду, 1 сентября, Шарлин упала в обморок после чего была доставлена в больницу Netcare Alberlito в Южной Африке, где находится с конца мая 2021 года.
Несколькими днями ранее ее супруг князь Альбер II, который навещал Шарлин вместе с детьми в Африке, рассказал изданию People о том, что состояние здоровья его супруги стабильно и она идет на поправку и, возможно, сможет вернуться домой в Монако уже в этом месяце. Но это было до произошедшего инцидента.
Княжеский дворец прокомментировал состояние здоровья княгини. В заявлении говорится: "Вечером, 1 сентября, Ее Светлость принцесса Монако Шарлин была доставлена в больницу после обморока из-за осложнений, вызванных серьезной ЛОР-инфекцией. Ее Высочество находится под пристальным наблюдением Ее медицинской бригады, которая сказала, что Ее состояние не вызывает беспокойства. Шарлин была выписана в четверг и вернулась в дом, где она проживает в ЮАР все это время".
Более никаких подробностей ни дворец, ни князь Альбер II не говорят. Но, поклонники княгини убеждены, что в этой истории все как-то очень запутанно и не прозрачно.
Ранее, 13 августа, сообщалось, что Шарлин перенесла две операции под общим наркозом, которые длились четыре часа и они прошли успешно. Сама Шарлин на связь с подписчиками не выходила.
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