Что происходит на самом деле: здоровье княгини Шарлин и хронология событий

Княгиня Шарлин провела шесть долгих месяцев вдали от своей семьи. А теперь снова уехала.

Как уже известно из официальных источников – Шарлин лечится, но более никаких подробностей ее супруг князь Альбер II не рассказывает. Вспоминаем хронологию событий с того момента, как со здоровьем Шарлин что-то пошло не так.

Все началось задолго до того, как об этом начали говорить публично. Еще в декабре княгиня Шарлин удивила подданных кардинальной сменой прически. Она выбрила виски и покрасилась в цвет темнее обычного.

Княгиня Шарлин / Getty Images

В тот день они с мужем и детьми приняли участие в раздаче рождественских подарков. Все бы ничего, но ранее княгиня никогда не была бунтаркой и не экспериментировала с образами так кардинально. Уже тогда некоторые заподозрили что-то неладное в семье княжеской четы Монако.

Май 2021

Княгиня Шарлин поделилась фотографией из Южной Африки. На родину она отправилась, чтобы осветить борьбу с браконьерством на носорогов. В Instagram княгини были опубликованы кадры из этой поездки ранее, а также новые снимки.

"Было абсолютным удовольствием поддерживать южноафриканское подразделение по борьбе с браконьерством. Моя искренняя благодарность за то, что вы охраняете нашу дикую природу и носорогов. При всей моей любви и уважении❤️", - написала тогда под снимком Шарлин.

С этого момента все начали гадать, как долго Шарлин пробудет в Африке и почему не торопится возвращаться домой к мужу и детям?

Июнь 2021

В июне Шарлин снова вышла на связь, сообщив, что не сможет вернуться домой к 1 и 2 июля – их с Альбером II десятой годовщине свадьбы. А дворец выпустил первое официальное заявление, в котором говорилось, что княгиня находится в Южной Африке, где лечит лор-инфекцию и осложнения, которые возникли после нее. В заявлении дворца поясняется, что медицинская бригада Шарлин проинструктировала ее не путешествовать, поскольку принцессе еще предстоит пройти лечение и восстановиться после дополнительных процедур. Еще через неделю дворец заявил, что Шарлин перенесла несколько операций, которые были сделаны под общим наркозом и были необходимы, чтобы справиться с инфекцией.

Июль 2021

Шарлин все еще в ЮАР. Она показала новые фотографии, на которых выглядела пугающе худой. И рассказала, что общается с детьми по FaceTime. В этом же июле княгиня сама официально озвучила причину, из-за которой остается в Африке. В новом интервью южноафриканскому каналу News24 Шарлин сообщила, что получила осложнение после того, как ей сделали синус-лифтинг и трансплантацию кости перед поездкой на родину в Южную Африку, куда она отправилась в конце мая, чтобы осветить борьбу с браконьерством на носорогов.

Август 2021

Шарлин перенесла последнюю операцию, и ее муж сообщил, что она прошла успешно. "Операция прошла хорошо, принцесса Шарлин отдыхает, и мы думаем о ней с нежностью", - говорилось в официальном заявлении дворца. В том же августе Альбер с детьми прилетел к жене в ЮАР, и она опубликовала семейные фото в Instagram.

Сентябрь 2021

Княгиня внезапно упала в обморок и была снова госпитализирована. Медицинская бригада осмотрела княгиню, и позже было подтверждено, что ее состояние здоровья стабильно и не вызывает опасения. Спустя несколько часов ей разрешили уехать домой. А ее возвращение в Монако снова оказалось под угрозой срыва.

Октябрь 2021

Князь Альбер II намекает на то, что у его супруги имеются и другие проблемы со здоровьем. Но не говорит, какие именно.

Ноябрь 2021

Шарлин возвращается в Монако. А дворец публикует на своей странице в Facebook радостные семейные фото. Все ждут, что вот теперь Шарлин вернется к выполнению своих привычных обязанностей. Заявляется, что княгиня будет присутствовать на праздновании Национального дня Монако.

Позже в этом же месяце дворец заявляет, что Шарлин необходимо еще время для восстановления, и она пока не будет присутствовать на мероприятиях. Князь Альбер дает новые интервью, в которых намекает на проблемы княгини с ментальным здоровьем. Он сообщает, что Шарлин уехала за пределы Монако (предположительно, в Швейцарию), где проходит курс лечения. Также Альбер опровергает слухи, что у Шарлин COVID-19, онкология или она исчезла из поля зрения из-за их семейных проблем.

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