Что произошло с монархом: руки Чарльза III вызывают беспокойство королевских поклонников
Его Величество любит садовые работы и его сухая кожа на руках, возможно, результат такого хобби.
На днях король Чарльз посетил Манчестер, чтобы почтить память жертв и их семей, пострадавших от нападения на синагогу в городе в начале этого месяца. Двое евреев погибли, а трое находятся в тяжелом состоянии после столкновения автомобиля и ножевого ранения возле синагоги еврейской общины Хитон-парк в Йом-Киппур, самый святой день в еврейском религиозном календаре.
76-летний монарх посетил синагогу, которая вновь открылась впервые после инцидента. Король выглядела радостным, был одет в серый костюм, светлую рубашку и галстук в принт, а вот что действительно пугает, так это, как выглядят руки Его Величества.
На фотографии крупным планом видно, что руки Чарльза сухие и кожа на них потрескавшаяся. Можем предположить, что король пренебрегает уходовыми средствами или же чрезмерно увлекается садовыми работами. Надеемся здоровью Его Величества ничего не угрожает.
