Что пьют монархи: любимые алкогольные напитки Чарльза, Камиллы и других членов семьи

Королева Камилла

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Супруга короля Чарльза любит красное вино и джин с тоником. Она является президентом Ассоциации виноградников Соединенного Королевства и как-то сказала:

"Меня всегда спрашивают, как я стала этим всем заниматься, ну, во-первых, я люблю вино, а во-вторых, мой отец был в винном бизнесе, так что в детстве меня воспитывали пить вино и воду, как французы", — сказала она на приеме, посвященном 50-летию ассоциации, пишет Daily Mail.

Король Чарльз III

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Монарх неравнодушен к мартини, состоящему из половины джина и половины сухого вермута, украшенного оливкой или лимонной закруткой. Пьет такой напиток Чарльз каждый день перед ужином. Говорят, когда он отправляется в поездки, то берет ингредиенты для коктейля с собой. Говорят, король может выпить бокал вина за ужином, но его мартини фактически является его единственным напитком в течение дня.

Королева-мать Елизавета

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Покойная бабушка короля - Елизавета Боуз-Лайон - любила пить джин и Дюбонне, коктейль с мартини и розовое шампанское. В полдень она выпивала свой первый напиток - крепкую смесь из двух частей крепленого вина Дюбонне и одной части джина.За обедом следовало красное вино, а в 18 вечера она предпочитала мартини. После ужина королева-мать выпивала еще один-два бокала розового шампанского. Напомним, прожила Елизавета почти до 102 лет.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Покойная королева, как и ее мать любила коктейль джин и Дюбонне. Перед своей смертью королева дала Дюбонне королевский ордер, разрешающий бутылкам иметь этикетку "По назначению Ее Величества Королевы" вместе с официальным гербом.

Принцесса Маргарет

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Сестра покойной королевы Елизаветы II любила крепкий виски Famous Grouse, немного разбавленный водой. Иногда принцесса пила джин с тоником или бокал вина. Говорят, что Маргарет быстро замечала, если в ее стакан налили виски какой-либо другой марки, и отказывалась его пить.

Меган, герцогиня Сассекская

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Когда Меган запустила блог о стиле жизни в 2014 году, актриса назвала его The Tig в честь своего любимого вина Tignanello. Это было одним из первых так называемых "супертосканских вин", созданных итальянскими виноделами в 1970-х годах. Вино Меган предпочитает и по сей день.

Принцесса Диана

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана любила белое вино и время от времени наслаждалась бокалом шардоне. Кроме того, она не могла пить красное вино, так как от него у нее ужасно болела голова. Также не любила принцесса и коктейли.

А вот принц Эндрю Йоркский, говорят, вовсе не употребляет алкоголь. "За свои 30 с лишним лет я ни разу не видел, чтобы он хоть раз выпил", - рассказал один из бывших служащих во дворце сотрудников.

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