Что с Камиллой: Букингемский дворец поделился подробностями, чем заболела королева

Вчера Букингемский дворец заявил, что супруга короля Чарльза находится на больничном и не будет принимать участие в ряде мероприятий, посвященных Дню памяти.

Сегодня стали известны подробности. У Камиллы инфекция грудной клетки, которые распространены, особенно в зимние месяцы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Бактериальная инфекция грудной клетки" на самом деле не является диагнозом — это скорее описание. Бактерии могут инфицировать как легкие (пневмония), так и дыхательные пути (бактериальный бронхит). Ситуация усложняется тем, что существуют вирусные и неинфекционные причины обоих заболеваний", - прокомментировал один из врачей новость о здоровье королевы изданию express.co.uk.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), инфекции грудной клетки часто развиваются после простуды или гриппа и, как правило, протекают в легкой форме, проходя самостоятельно в течение семи-десяти дней.

Королева Камилла на концерте ко Дню памяти в Королевском Альберте-Холле в Лондоне в 2023 году / Фото: Associated Press

Напомним, королева Камилла должна была посетить Поле памяти в Вестминстерском аббатстве в этот четверг, но теперь ее место займет герцогиня Глостерская, пока Ее Величество на больничном.

Герцогиня Глостерская Биргитта / Фото: Associated Press

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