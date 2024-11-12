Что с Камиллой: почему королева пропустила День памяти и переехала из Кларенс-хауса

Супруга короля Чарльза на прошлой неделе подхватила инфекцию и не смогла посетить с королевской семьей несколько важных мероприятий.
Камилла отсутствовала на Дне памяти из-за болезни, оставив принцессу Уэльскую на балконе в сопровождении Софи, герцогини Эдинбургской, которая пришла поддержать Кейт. Теперь стало известно, как Камилла отметила этот день, выздоравливая дома после инфекции грудной клетки.
Королева Камилла в частном порядке соблюдала две минуты молчания, наблюдая за процессом в прямом эфире по телевидению из своей резиденции в Уилтшире, после того как врачи посоветовали ей пропустить ежегодную церемонию у Кенотафа. Сообщается, что она была разочарована тем, что не присоединилась к королевской семье на параде ветеранов, сообщает express.co.uk
Напомним, королевские врачи рекомендовали Камилле взять дополнительные дни отдыха, чтобы полностью восстановиться после сезонной инфекции, которой она заразилась после поездки в Австралию и Самоа. Также были опасения, что она может инфицировать других людей, в частности короля Чарльза, который все еще проходит курс лечения от рака, а также принцессу Кейт, которая восстанавливается после болезни.
В отсутствие Камиллы венок к Кенотафу от имени королевы возложил ее конюший майор Олли Планкет из стрелкового полка.
Ранее мы рассказывали, как герцогиня Софи поддержала принцессу Кейт на публике в этот день.
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