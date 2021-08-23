Что случилось: герцогиня Корнуольская затаила обиду на Меган Маркл

Ранее герцогиня Корнуольская очень поддерживала принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Но с тех пор, как пара покинула королевскую семью все изменилось.

Принц Гарри во многих своих интервью и видео откровенно говорил, что между ними с отцом принцем Чарльзом есть много обид. Первым камнем преткновения стал переезд пары из Великобритании в Канаду. Уже тогда принц Чарльз перестал отвечать на звонки сына Гарри.

Теперь королевский инсайдер сообщил Telegraph, что решение пары не только уехать из Великобритании в США повредило отношениям между Гарри и принцем Чарльзом, но и вызвало раскол между Камиллой и Меган Маркл.

Принц Чарльз, герцогиня Корнуольская Камилла и Меган Маркл / Associated Press

Также читайте Битва свадебных платьев: Меган Маркл обошла в рейтинге Кейт Миддлтон

"Я не думаю, что герцогиня когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским", - говорит он. На свадьбе Меган и Гарри герцогиня Камилла выглядела очень милой, и на нескольких мероприятиях после свадьбы Меган даже была замечена в ее компании, что вызвало тогда волну сообщений о том, что герцогиня Сассекская и герцогиня Корнуольская подружились, пишет The Sun.

Меган Маркл и герцогиня Корнуольская Камилла / Associated Press

Принц Чарльз, напомним, вел Меган к алтарю в день их свадьбы с Гарри в Часовне святого Георгия в Виндзоре, поскольку родной отец Меган не присутствовал на церемонии.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Также читайте Влияние Сассексов: Кейт и Уильям стали проявлять больше нежности друг к другу на публике

Дружба и хорошие отношения между двумя семьями были разрушены после того, как в марте 2021 года вышло интервью Сассексов у Опры Уинфри. В нем Меган рассказала, что чувствовала себя настолько изолированной и несчастной в королевской семье, что у нее возникали мысли о самоубийстве. Тем не менее, когда она попросила помощи в области психического здоровья у кадрового персонала дворца, ей сказали, что они не могут помочь, потому что она не была оплачиваемым сотрудником. Также в марте Sun Online сообщила, что Гарри заявил, что его отец перестал отвечать на его звонки после "Мегзит" и в прошлом году герцог Сассекский был финансово отрезан королевской семьей. "Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки", - сказал принц Гарри.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Associated Press

Сегодня Меган и Гарри живут в США, в Санта-Барбаре и весьма неплохо зарабатывают. Принц занят написанием мемуаров о своей жизни в королевской семье, что вызывает очередную обеспокоенность у его родственников. За них Гарри должны заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов.

Читайте также: Меган Маркл показательно отказалась от титула герцогини Сассекской

Стиль герцогини Корнуольской Камиллы (32 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку