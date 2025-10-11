Что смотрит будущий король: принц Уильям рассказал о своем любимом комедийном фильме

Принц Уильям / © Associated Press

Недавно принц Уэльский встретился с Юджином Леви для беседы в Виндзорском замке, которую снимали для его сериала на Apple TV+ «Неохотный путешественник».

Во время этого разговора будущий король рассказал, что его любимой комедией является «Американский пирог».

Юджин Леви и принц Уильям

«Я слышал, что вы в городе, поэтому я подумал, почему бы вам не приехать сюда? Я был большим поклонником ваших ранних фильмов, „Юджин“, всех „Американских пирогов“», — пошутил Уилл в начале разговора, сообщает People. Юджин играл отца главного героя. На момент выхода первого фильма «Американский пирог» в 1999 году Уильяму было 17 лет.

«Боюсь, я был из того поколения», — сказал 43-летний отец троих детей о временах, когда он был фанатом «Американского пирога».

Тот факт, что Уильям, как и большинство подростков того времени, вполне предсказуемо смотрел фильмы «Американский пирог», идеально соответствовал общему впечатлению Леви о члене королевской семьи, как об удивительно нормальном и приземленном человеке.

Принц Уильям / © Associated Press

«Он просто обычный парень», — сказал об этой беседе Леви. «Он просто поразил меня своей простотой, и это, я думаю, хороший знак для будущего монархии».

Напомним, во время этой же беседы принц Уэльский поделился откровением о том, как на него повлиял развод его родителей.