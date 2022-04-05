Что такое травма свидетеля и как прийти в себя после шокирующих новостей

Что такое травма свидетеля и как прийти в себя после шокирующих новостей

Мы все увидели страшные кадры из городов Киевщины — Бучи, Ирпеня, Гостомеля... Не хватает слов, чтобы описать чувства после их просмотра.

Вы могли заметить за собой совершенно разные реакции: гнев, слезы или пустоту внутри. Многие из нас распространили фотографии в своих соцсетях — это был один из способов выразить свою боль. Телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказывает, что такое травма свидетеля и какие стратегии можно использовать, чтобы прийти в себя после шокирующих новостей.

Получить психологическую травму можно не только при непосредственном участии в экстремальных событиях.

Травму свидетеля провоцирует эмоциональная вовлеченность в трагедию или предварительная травма. Например, вам пришлось бежать из родного города из-за войны и теперь даже в безопасности вы не можете спокойно наблюдать за разрушением других городов.

Что указывает на травму свидетеля?

После просмотра шокирующих кадров или новостей вы очень ярко воображаете, что это могло произойти с вами или вашими близкими. Фантазии настолько реальны, что вызывают страх, тревогу, состояние, близкое к панической атаке.

Беспомощность и стыд за невозможность помочь пострадавшим, или вообще предотвратить события. Вина за то, что уцелели.

Жгучий, невероятно мощный гнев, мечты о мести, желание крушить вещи.

Неожиданный покой и пустота. Последствия травмы могут настигнуть вас не сразу, а через некоторое время в виде тревоги, фобий, навязчивых воспоминаний, ужасных сновидений.

Я видел фото из Бучи и теперь не знаю, как жить дальше

Советуем не распространять фотографии на ваших страницах. Если вы не являетесь сотрудником медиа или публичным лицом, которое делает обзор новостей. Поверьте, ваши знакомые подписаны на множество пабликов. Если они видели шокирующие кадры и получили травму, своими действиями вы усиливаете эффект. Если нет — именно ваше сообщение может стать отправной точкой для чьих-то ночных ужасов.

Заботьтесь о себе будущих — после победы вы можете внезапно обнаружить шок-контент на своей странице и пройти через весь ужас снова.

Чтобы выразить эмоции:

Пишите о своих чувствах в соцсетях, разговаривайте с друзьями. Трансформируйте свои эмоции: сейчас больно и страшно, но кроме боли мы чувствуем гордость за ВСУ, за стойкость украинского народа. Мы переживем войну, мы справимся со всем.

Напомните о фактах: ВСУ перешли в наступление, нам помогает весь мир. Это не вернет погибших, но враг ответит за свои действия.

Превратите свою боль в действие: присоединяйтесь к волонтерству, даже или оно будет одноразовым. Выплескивайте свои эмоции из-за ссор в соцсети (не с украинцами, нам нужно держаться вместе), приготовьте что-то вкусное для теробороны, соседей, семьи, друзей.

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