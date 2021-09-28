Что-то новенькое: Елена Зеленская пришла на встречу с журналистами в саламандровой рубашке

Первая леди Украины экспериментирует с цветовой гаммой в своих луках.

Сегодня, 28 сентября, в Международный день всеобщего доступа к информации Елена Зеленская встретилась с журналистами. Она представила им "Справочник безбарьерности".

Фото со встречи первая леди опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Это проект с открытым кодом, и каждый из нас может дополнять и совершенствовать его. Сейчас он доступен в электронной версии по ссылке в профиле, а в следующем году мы хотим представить большую книгу, в которой раскроем новые смыслы. Мы создавали этот справочник, чтобы зафиксировать нормы безбарьерности и сформировать гид по корректному общению.

"Справочник безбарьерности" — первый шаг в создании новой этики общения. Новая этика — это о том, когда в языке нет места дискриминационным или стереотипным фразам, когда мы понимаем, что уважение к людям проявляется не только в словах, но и в жестах, эмоциях или взгляде, когда наше ежедневное взаимодействие с другими не создает искусственных барьеров. Так формируются новые нормы и происходят качественные изменения внутри общества", — написала Елена.

Первая леди появилась на встрече в деловом образе. На ней был черный жакет, черные брюки клеш и черная рубашка с интересным желтым принтом, похожий на цвет саламандры.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На жакете была прикреплена брошь в виде желтого шарика. Волосы она уложила с боковым пробором, сделала нежный макияж и украсила уши серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Напомним, на V Украинском женском конгрессе госпожа Зеленская появилась в белоснежном костюме, который состоял из жакета, брюк и блузки. В образе Елены был акцент на элегантном черном платье с принтом на нагрудном кармане.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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