Что-то новенькое: принцесса Анна вышла в свет в нетипичном для нее образе

Королевская принцесса была замечена на публичном мероприятии в Портсмуте со своим мужем сэром Тимоти Лоренсом.
73-летняя принцесса Анна выглядела элегантно в расклешенных брюках, которые заметно отличались от ее обычного образа (Ее Высочество предпочитает носить юбки или брюки прямого силуэта). Темные брюки Анна сочетала с коротким жакетом с боковыми пуговицами, рубашкой в принт и лаковыми лоферами. А в руке несла небольшую кожаную сумку.
На ее жакете была пришпилена миниатюрная брошь, а в ушах были золотые серьги-гвоздики. Также принцесса сделала свою фирменную прическу и помадой подчеркнула губы.
Много лет принцесса Анна остается бессменной поклонницей прически "улей". Хотя был период в ее жизни, когда Ее Высочество носила не только "улей" на голове.
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