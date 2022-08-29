Что-то пошло не так: Дмитрий Медведев получил осложнение после интимной операции

Увлечение алкоголем идет не на пользу марионетке Путина. Как рассказывает телеграм-канал Generall SVR, у Медведева проявились некоторые проблемы со здоровьем, но серьезной угрозы они не несут.

"В конце прошлой недели у Медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию (увеличение размера грудных желез у лиц мужского пола, которое происходит за счет разрастания железистой ткани или формирования жировых отложений в области груди - Прим. ред.). Назначено лечение, прогноз благоприятный. Недуг появился на фоне алкоголизма и отказа от регулярного приема прописанных препаратов после орхиэктомии (операция по удалению одного из яичек - Прим. ред.), проведенной в прошлом году".

Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Похоже, Дмитрия Медведева больше интересуют сценарии развития войны в Украине, о которых он регулярно выдает перлы, нежели собственное здоровье.

Напомним, ранее этот же канал сообщал о том, что Медведев совершал неудачную попытку суицида.

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