Что-то пошло не так: Дмитрий Медведев получил осложнение после интимной операции

Бывший президент РФ, а нынче заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев имеет новые проблемы со здоровьем.
Увлечение алкоголем идет не на пользу марионетке Путина. Как рассказывает телеграм-канал Generall SVR, у Медведева проявились некоторые проблемы со здоровьем, но серьезной угрозы они не несут.
"В конце прошлой недели у Медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию (увеличение размера грудных желез у лиц мужского пола, которое происходит за счет разрастания железистой ткани или формирования жировых отложений в области груди - Прим. ред.). Назначено лечение, прогноз благоприятный. Недуг появился на фоне алкоголизма и отказа от регулярного приема прописанных препаратов после орхиэктомии (операция по удалению одного из яичек - Прим. ред.), проведенной в прошлом году".
Похоже, Дмитрия Медведева больше интересуют сценарии развития войны в Украине, о которых он регулярно выдает перлы, нежели собственное здоровье.
Напомним, ранее этот же канал сообщал о том, что Медведев совершал неудачную попытку суицида.
Читайте также:
- Бунт на корабле: Медведев публично оскорбил Путина
- Ушла к молодому любовнику: стало известно, с кем крутит роман жена кремлевского шута Медведева - Светлана
- Астролог о судьбе Дмитрия Медведева: возможен суицид