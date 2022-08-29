Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что-то пошло не так: Дмитрий Медведев получил осложнение после интимной операции

Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что-то пошло не так: Дмитрий Медведев получил осложнение после интимной операции

Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Бывший президент РФ, а нынче заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев имеет новые проблемы со здоровьем.

Увлечение алкоголем идет не на пользу марионетке Путина. Как рассказывает телеграм-канал Generall SVR, у Медведева проявились некоторые проблемы со здоровьем, но серьезной угрозы они не несут.

"В конце прошлой недели у Медведева диагностировали двустороннюю гинекомастию (увеличение размера грудных желез у лиц мужского пола, которое происходит за счет разрастания железистой ткани или формирования жировых отложений в области груди - Прим. ред.). Назначено лечение, прогноз благоприятный. Недуг появился на фоне алкоголизма и отказа от регулярного приема прописанных препаратов после орхиэктомии (операция по удалению одного из яичек - Прим. ред.), проведенной в прошлом году".

Дмитрий Медведев / © Associated Press
Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Похоже, Дмитрия Медведева больше интересуют сценарии развития войны в Украине, о которых он регулярно выдает перлы, нежели собственное здоровье.

Напомним, ранее этот же канал сообщал о том, что Медведев совершал неудачную попытку суицида.

Читайте также:

Путин претендует на роль Гитлера, Медведев – Геббельса

Путин претендует на роль Гитлера, Медведев – Геббельса

Похожие темы:

Следующая публикация