Что-то пошло не так: мемуары принца Гарри о королевской жизни откладываются

В прошлом году было объявлено о том, что принц Гарри пишет мемуары о своей королевской и уже некоролевской жизни. Предполагалось, что откровенная книга герцога Сассекского выйдет в конце 2022 года. Но все изменилось.

Издатели заявили, что они "ориентировочно запланировали" выпуск книги на конец 2022 года. Однако сейчас существует путаница в отношении того, когда мемуары действительно появятся на книжных полках.

Королевский редактор The Times Ройя Никха сообщает, что представитель Penguin Random House подтвердил, что у книги еще нет даты публикации, и не подтвердил, будет ли книга выпущена в этом году вообще.

Таким образом, королевской семье, которая сейчас готовится к масштабным празднованиям платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, переживать не о чем. Так как публика не сможет прочесть то, о чем напишет в книге принц, а значит, это никак не навредит монархии сейчас.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, 37-летний принц Гарри получил многомиллионный аванс (писали про 20 миллионов долларов) за эти мемуары, которые планировал потратить на благотворительность. Работал над книгой Гарри вместе с американским писателем Дж. Р. Мерингером.

В книге планировалось рассказывать о юношеской жизни принца, трагической смерти его матери принцессы Дианы в 1997 году, о службе в армии и в Афганистане, о встрече с женой Меган Маркл и о "радости, которую он нашел в том, чтобы быть мужем и отцом". Королевские поклонники ожидают, что книга также будет охватывать период времени, когда Гарри и его брат Уильям враждовали.

Возможно, теперь в книге появится и глава о том, как пройдут празднования платинового юбилея бабушки Гарри – королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Читайте также: