Что у нее с руками: королева Елизавета II напугала своим внешним видом

Вчера у королевы Елизаветы II был насыщенный рабочий день.
К монарху присоединился ее младший сын, принц Эдвард, граф Уэссекский, чтобы запустить эстафету королевской дубинки на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме. Королева и граф Уэссекский являются патроном и вице-патроном Федерации игр Содружества.
Еще до того как Ее Величество вышла на публику в ярком морковном пальто и шляпе с цветами, ее запечатлели в рабочем кабинете в Букингемском дворце. Елизавета II была в платье с принтом, с жемчужными украшениями и красивым макияжем на лице. А вот руки монарха немного пугают - на них видны какие-то синюшные следы, но, что это, не известно. На публике Елизавета II появилась в черных перчатках.
Также в руках у королевы была ее любимая сумка Launer, а обута Елизавета II была в любимую пару туфель от Anello & Davide. На груди у нее, как всегда, была брошка "Низам Хайдарабадские розы", а из украшений образ дополняло жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги.
Напомним, в прошлую субботу королева завершила каникулы в Балморале и вернулась в Виндзорский замок.
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