Что у нее с укладкой: королева Матильда сменила прическу

Бельгийская королева обычно на публике появляется с одной и той же укладкой. Но на днях мы заметили ее в несколько ином образе.

Супруга короля Филиппа приезжала на встречу с детьми в дошкольное учреждения и начальную школу Хам Ронг во время королевской миссии во Вьетнаме, в коммуне Хам Ронг. Визит королевы во Вьетнам посвящен работе ЮНИСЕФ по устранению пробелов в образовании и расширению возможностей для наиболее уязвимых детей и подростков в труднодоступных сельских районах.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Одета Матильда в этот день была в белую рубашку от Bashparis и многоярусную макси-юбку с принтом в виде листьев от этого же бренда. На поясе у королевы был плетеный ремень с бронзовой пряжкой, а в ушах - ему в тон подобранные серьги от Sézane. Также Матильда была в кожаных балетках от Chloe.

Макияж на ее лице был минималистичным, а вот укладка нас удивила. То ли королева подстриглась, то ли сменила парикмахера, но в этот раз ее прическа имела совсем иной вид.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали о шести секретах прически Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская всегда с безупречной укладкой появляется на любом мероприятии.

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