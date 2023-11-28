Что у нее в холодильнике: принцесса Евгения удивила поклонников

Мать двоих детей немного коснулась темы питании в ее семье, а также в королевской семье. К примеру, принцесса рассказала, что они заказывают еду онлайн по воскресеньям, ее привозят в понедельник, и пошутила, что именно в воскресенье "довольно грустно смотреть на ее холодильник".

На вопрос о содержимом ее продуктовой корзины Евгения ответила: "Ничего интересного. Курица, сосиски, всегда картошка, лук, чеснок".

Однако не все члены королевской семьи едят чеснок. Например, принцесса рассказала, что в доме ее родителей – Сары Йоркской и принца Эндрю – нет чеснока и лука. Они боятся "неприятного дыхания" и, как и многие члены королевской семьи, избегают острой пищи, пишет express.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Королева Камилла ранее рассказывала, что не ест чеснок по этой же причине. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди подтвердил это и рассказал, что покойная королева Елизавета II запретила дворцовым поварам подавать еду с большим количеством лука или чеснока.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: