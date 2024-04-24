Что в сумке у королевы: какие предметы Елизавета II всегда носила с собой

Покойная королева Елизавета II славилась своей любовью к сумкам бренда Launer. В ее гардеробе было несколько любимых моделей, одной из которых была Traviata.

Мы решили вспомнить, какие обязательные предметы монарх носила в своей сумке, с которой не расставалась почти никогда.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Известно, что королева Елизавета II всегда носила с собой ручку от марки Parker, вероятно для того, чтобы подписывать документы. В 1941 году именно эту ручку рекламировали как "самую популярную в мире".

Также в сумке Ее Величества всегда было маленькое зеркало и помада, хотя часто ее видели на публике поправляющей макияж помадой Clarins, но без использования зеркала.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Еще в сумке Елизавета II всегда носила несколько мятных леденцов, влажные салфетки, очки для чтения и 5 фунтов стерлингов, чтобы сделать пожертвование во время церковной службы.

Кроме того, королева Елизавета II c помощью своей сумки часто подавала знаки придворным, поэтому для нее это был не просто аксессуар, а важный инструмент.

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