Что в тарелке у королевы Летиции: любимые продукты, которые помогают поддерживать ее безупречную форму

Королева Летиция / © Getty Images

Она много времени уделяет занятиям спортом и тренируется в спортзале, а еще следит за своим питанием.

Говорят, что королева Летиция придерживается диеты Перриконе, которая предполагает употребление в пищу продуктов, богатых полезными белками, нежирных молочных продуктов, бобовых, овощей, фруктов и орехов.

Среди любимых продуктов супруги короля Испании Филиппа VI — органические яйца, красные фрукты, дыня, овсяные хлопья, киви, лосось, индейка, салат или зеленые ростки, оливковое масло первого отжима, лимон, яблоко, груша, натуральный йогурт, пишет royalfamily.news.

Немаловажно употреблять достаточное количество чистой минеральной воды, а также кроме воды Летиция предпочитает пить зеленый или черный чай, а вот такого популярного напитка, как кофе королева избегает.

Напомним, ранее мы писали, что ее фитнес-тренер рассказал о режиме тренировок Летиции и о том, как ей удается поддерживать себя в отличной форме.