"Чтобы это не повторилось, мы должны помнить": Елена Зеленская почтила память жертв Голодомора

Сегодня Украина в условиях полномасштабной войны чтит память тех, кого тоталитарный советский режим убил голодомором.

Сегодня, 26 ноября, Украина чествует память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

По этому поводу Елена Зеленская опубликовала в Instagram фото книги Тани Пьянковой "Вік червоних мурах" об этих ужасных страницах нашей истории. Первая леди призналась, что читать эту книгу страшно и больно, но от нее невозможно оторваться.

Она заметила, что мы должны помнить об этой трагедии, чтобы она не повторилась снова.

Елена также добавила, что потомки преступников, которые создали искусственный голодомор в Украине, сейчас снова на нашей земле, но мы их победим и выгоним из нашей страны.

"Плесканчики, толченики, дневники, кользяники… приготовленные из костей, сорняка, соломы и худших, гораздо хуже составляющих… Еда отчаяния. Главное желание – чтобы наши дети никогда не узнали вкус этих "блюд", которыми Голодомор "кормил" таких самых малышей 90 лет назад.

Чтобы это не повторилось, мы должны помнить. И эти названия, и умерших, и выживших. И о тех, кто их пытал, морил голодом, истреблял.

Книга "Вік червоних мурах" Тани Пьянковой – сегодня мой способ помнить. Ужасно читать и нереально оторваться. Спасибо автору. Талантливо, больно, необходимо.

Чем меньше остается живых свидетелей, тем больше должно быть такой литературы, кино, музеев. Памяти во всех ее воплощениях.

А потом потомки этих красных муравьев снова на нашей земле. Чтобы уничтожать, пытать, порабощать. Не допустим, выгоним, преодолеем. В том числе и потому, что помним", — написала Зеленская в посте.

Напомним, почтить память жертв Голодомора можно, присоединившись к акции — "Зажги свечу". Огонек в каждом окне символизирует проявление скорби, веру в победу и готовность сделать все, чтобы геноциды больше никогда не повторялись.

Сегодня также в 16:00 состоится общенациональная минута молчания. Нынешний лозунг звучит так: "Помним. Объединяемся. Победим!"

Читайте также: