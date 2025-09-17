- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 153
- Время на прочтение
- 1 мин
Чтобы никто не перепутал: сотрудники Белого дома засветили интересную деталь из гардероба Трампа
Оказывается у президент США любит, чтобы все было подписано.
16 сентября президент Америки — 79-летний Дональд Трамп — вместе с женой Меланией и дочерью Тиффани отправился в Великобританию. У президента должна состояться встреча с королем Чарльзом и его семьей в Виндзорском замке, а также с премьер-министром Киром Стармером.
Когда Трамп и его семья садились на борт Marine One, то также на южной лужайки Белого дома в Вашингтоне под прицел фотографов попали его сотрудники, которые несли личные вещи президента.
Чехлы с одеждой Трампа были были подписаны — POTUS 45-47 — это сокращение от President of the United States, а цифры — порядковые номера его президентства.
Также бирка со словом POTUS была прикреплена к сумкам с вещами президента.