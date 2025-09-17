Чтобы никто не перепутал: сотрудники Белого дома засветили интересную деталь из гардероба Трампа

Дональд и Мелания Трамп / © Getty Images

16 сентября президент Америки — 79-летний Дональд Трамп — вместе с женой Меланией и дочерью Тиффани отправился в Великобританию. У президента должна состояться встреча с королем Чарльзом и его семьей в Виндзорском замке, а также с премьер-министром Киром Стармером.

Дональд и Мелания Трамп / © Getty Images

Когда Трамп и его семья садились на борт Marine One, то также на южной лужайки Белого дома в Вашингтоне под прицел фотографов попали его сотрудники, которые несли личные вещи президента.

Чехлы с одеждой Трампа были были подписаны — POTUS 45-47 — это сокращение от President of the United States, а цифры — порядковые номера его президентства.

Сотрудники Трампа несут его вещи / © Getty Images

Также бирка со словом POTUS была прикреплена к сумкам с вещами президента.

Сотрудница Трампа несет его вещи / © Getty Images