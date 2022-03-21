Чтобы помочь Украине, Марина Абрамович воссоздает свой всемирно известный перформанс

Художница сербского происхождения Марина Абрамович решила воссоздать свой самый знаменитый перформанс "В присутствии художника" ради поддержки Украины.

В пятницу, 18 марта, 75-летняя художница объявила, что воссоздаст перформанс в поддержку жертв войны России против Украины. Галерея Шона Келли объединилась с аукционной платформой Artsy, чтобы предложить участникам торгов возможность сесть напротив Абрамович на текущей обзорной выставке ее работ в Нью-Йорке 16 апреля, сообщает W Magazine.

Вырученные средства пойдут в организацию Direct Relief, которая сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины.

Также знаменитость снялась для издания в наряде сине-желтого цвета, чтобы выразить свою очередную поддержку.

Напомним, что ранее Абрамовича выражала свое презрение к Путину, сравнив его с Гитлером. Это случилось после того, как российские войска расстреляли Бабины Яр - мемориальное урочище в Киеве, где во время Второй мировой войны расстреливали мирное население. На территории Бабиного Яра в 2021 году был открыт памятник Марины "Хрустальная стена плача", который она посвятила жертвам Холокоста.

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