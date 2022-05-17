Чтобы помочь Украине: роскошный наряд Елены Зеленской выставили на аукционе

Наряд от украинского модельера, который надевала первая леди, был выставлен в Копенгагене.
В Дании в посольстве Украины состоялось благотворительное мероприятие Danish And Ukrainian Fashion Designers Sale - аукцион, на котором была выставлена одежда от украинских и иностранных дизайнеров. Вырученные от продажи деньги были переданы на помощь нашей стране.
Главным лотом, выставленном на этом аукционе, стал наряд первой леди Украины Елены Зеленской, который она надевала в 2021 году на празднование Дня независимости.
Белоснежный наряд создал украинский дизайнер Лилия Литковская, и он состоит из классической юбки-карандаша и блузы из дикого шелка, которую украшала нежная вышивка в виде колосьев пшеницы. Использовались в вышивке жемчуг и бисер.
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