Чуда не случилось: Меган и Гарри не оценили подарок, который сделала для них королева Елизавета II

У Гарри и Меган с первых дней жизни в королевской семье что-то не складывалось. А вот бывшие сотрудники Сассекских убеждены, что с первого дня герцогини в семье она планировала мегзит.

Вскрылись новые подробности переезда Гарри и Меган из Кенсингтонского дворца, когда их офисы с Кембриджскими разделились. Утверждается, что пара ожидала получить апартаменты в Виндзорском замке, но королева выделила для них коттедж Фрогмор.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

По словам леди Элизабет Энсон, которая была близкой подругой королевы и умерла в 2020 году, монарх сделал "щедрый жест", подарив им вместо этого коттедж, пишет Mirror. Такое предположение было опубликовано в книге, написанной Кэти Николлс, в которой исследуются отношения между Гарри, Меган, Уильямом, Кейт и королем Чарльзом III.

В выдержке, опубликованной MailOnline, цитируются слова леди Элизабет: "Коттедж был большим событием. Вход королевы в сад находится рядом с их коттеджем. По сути, это ее задний двор, ее уединение. Она отказалась от этого, подарив Гарри и Меган Фрогмор-коттедж. Мы все думали, что это очень важно с ее стороны". Она сказала: "Надеюсь, они оценят это", - но, как мы знаем сейчас, они это не оценили.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

В январе 2020 года Сассекские сложили с себя королевские обязанности и переехали сначала в Канаду, а после и в США и сейчас живут в Монтесито, в Калифорнии.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Читайте также: