Чудом выжила: итальянская принцесса поделилась в блоге кадрами после жуткой аварии на мотоцикле

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © instagram.com/carolinadebourbon

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21-летняя девушка поделилась в Instagram многочисленными фотографиями из больницы, предупредив своих подписчиков о необходимости соблюдать осторожность, находясь на дороге.

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © instagram.com/carolinadebourbon

«Мне невероятно повезло, что я осталась жива. Я врезалась головой в стену во время езды на мотоцикле и оказалась в реанимации в отделении интенсивной терапии. Выжить после этого — настоящее чудо», — подписала пост королевская особа.

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © instagram.com/carolinadebourbon

«Я хотела поделиться своим опытом, поскольку теперь я поняла больше, чем когда-либо, что мотоциклы мощные и захватывающие, но также беспощадные. Пожалуйста, ездите осторожно. Надевайте полную защиту, особенно надлежащий шлем. Мой спас мне жизнь», - написала принцесса.

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Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © instagram.com/carolinadebourbon

Девушка также поблагодарила команду врачей Centre Hospitalier Princesse Grace за их экспертную помощь в те критические дни, а также бригаде неотложной медицинской помощи и спасателям на месте происшествия, чьи быстрые и решительные действия в те первые минуты имели решающее значение.

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © instagram.com/carolinadebourbon

Ранее в этом месяце Мария Каролина посещала Каннский кинофестиваль вместе со своей сестрой.

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская с сестрой в Каннах / © Getty Images