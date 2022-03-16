Чудовище, убивающее наших детей: фото Путина с его собственными дочерьми, которые вы никогда не видели

Чудовище, убивающее наших детей: фото Путина с его собственными дочерьми, которые вы никогда не видели

Чудовище, которое беспощадно убивает украинских детей, запуская ракеты по жилым домам, школам, больницам и даже роддомам – Владимир Путин – сам является многодетным отцом. И, судя по этим старым фотографиям, когда-то даже был очень любящим отцом.

В 1983 году 30-летний Владимир Путин женился на 25-летней Людмиле Шкребневой, их брак продлился до 2013 года, и в нем родились две дочери. Именно фотографии с этими дочерьми – Марией и Екатериной – мы и отыскали в архивах.

Владимир Путин с супругой и дочерью / Getty Images

На фотографиях Путин держит девочек на руках, обнимает их и выглядит вполне любящим детей человеком.

Владимир Путин с дочерью / Getty Images

Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Неприкосновенность частной жизни дочерей Путина тщательно охраняется. Более того, официально президент РФ даже не признавал никогда, что у него есть дети.

Владимир Путин с дочерью / Getty Images

А между тем кроме официально рожденных в браке дочерей у Путина есть четверо детей от его любовницы – гимнастки и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой (мальчики и девочки близнецы), а также "тайная дочь Путина", как ее называют в СМИ – 18-летняя Елизавета Кривоногих, которая более известна под псевдонимом "Луиза Розова".

Владимир Путин с дочерьми / Getty Images

В начале своей политической карьеры у Путина были отношения с некой Светланой Кривоногих, простой уборщицей, которая в одночасье стала одной из самых богатых женщин России в 2000-х. В 2000 году Путин как раз впервые стал президентом РФ. А в 2003 году Светлана родила дочь Елизавету. Естественно, официально Путин ребенка никогда не признавал.

Владимир Путин с дочерью и супругой / Getty Images

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