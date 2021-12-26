Чуть не испортил праздник: в Виндзорский замок, где находится Елизавета II, проник злоумышленник

Рождество прошло неспокойно для 95-летней королевы Елизаветы II.

Волнений в праздник привнес некий 19-летний незнакомец, который решил проникнуть на территорию Виндзорского замка во время празднования Рождества королевской семьи.

Столичная полиция отреагировала на нарушение безопасности около 8:30 утра на территории замка, где Ее Величество и несколько других членов королевской семьи (известно, что в гости к королеве приехал принц Чарльз с женой Камиллой и принц Эдвард с женой Софи) праздновали Рождество. Полицейские задержали мужчину из Саутгемптона, которому, к счастью, не удалось проникнуть ни в одно из зданий на территории замка, и в настоящее время он находится под стражей в полиции, сообщает Hello!

Королева Елизавета II / Getty Images

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"Расследование этого инцидента продолжается, и мы работаем с коллегами из столичной полиции. Этот человек был арестован по подозрению в нарушении или вторжении в охраняемый объект и владении оружием. Он остается под стражей настоящее время. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. Мы не считаем, что существует более широкая опасность для населения", - сообщили в полиции.

Напомним, в этом году из-за пандемии королева Елизавета II снова решила не ехать на каникулы в Сандрингем и было объявлено, что монарх проведет праздники в Виндзорском замке вместе с семьей. Вчера британцы собрались около экранов телевизоров, чтобы послушать традиционное рождественское обращение королевы.

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