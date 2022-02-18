Чувствует себя отлично: принц Чарльз посетил церемонию с принцессой Анной

Принц Чарльз уже хорошо себя чувствует и, похоже, получил отрицательный тест на COVID-19.

Вчера вечером принц Уэльский вместе со своей сестрой принцессой Анной присутствовали на церемонии вручения юбилейных премий королевы за высшее и дополнительное образование в Сент-Джеймсском дворце.

Юбилейные премии королевы присуждаются каждые два года университетам и колледжам, чья работа была признана выдающейся, новаторской и влиятельной в любой области или дисциплине, а также приносящей пользу обществу и самим учреждениям.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Getty Images

73-летний принц Уэльский был в отличном настроении и надел на церемонию синий полосатый костюм, светлую рубашку и голубой галстук. Его 71-летняя сестра Анна выглядела элегантно в темно-зеленом пальто на пуговицах и с одной из ее фирменных брошей, пришпиленной на груди. На шее у королевской принцессы было жемчужное колье, а в ушах - цветочные серьги. В руках Анны была маленькая черная сумка.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Getty Images

Брат и сестра выглядели счастливыми, находясь в компании друг друга. Разница в возрасте между старшими детьми королевы Елизаветы II составляет всего два года, и они были совсем маленькими, когда их мать стала монархом. В детстве Чарльз и Анна часто составляли друг другу компанию, когда королева и герцог Эдинбургский проводили официальные мероприятия и зарубежные поездки.

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