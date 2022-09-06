"Чувствую себя задумчивой": герцогиня Кейт рассказала о четвертом ребенке

Не секрет, что герцогиня Кембриджская очень любит детей, а ее муж принц Уильям часто тревожится, когда Кэтрин берет на руки очередного младенца на том или ином мероприятии.

Еще в феврале Кэтрин призналась, что чувствовала себя "задумчивой", когда болтала с родителями и их детьми в Детском музее Копенгагена, и пошутила, что ее муж Уильям беспокоится о ее работе с детьми до года, потому что она возвращается домой, желая "еще одного ребенка".

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Раньше в прессе было много разговоров о четвертой беременности герцогини Кембриджской. Но сейчас, когда трое их детей подросли, пара отказалась от круглосуточных услуг няни и переехала в Виндзор, стало понятно, что супруги не планируют заводить еще одного ребенка.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Однако иногда такие мысли все же прокрадываются в голову 40-летней герцогини, пишет Hello! Она много работает с детьми до года и с их родителями и, очевидно, часто вспоминает свой опыт материнства.

Но несмотря на признания герцогини о том, что, возможно, она хотела бы еще детей, принц Уильям категорически против. Когда Кембриджские посетили Ланкашир в начале этого года, герцог отпустил дерзкую шутку, когда его жена Кейт взяла на руки трехмесячную девочку.

Уильям, глядя на свою жену, сказал со смехом: "Не подавай ей никаких идей". "Ты не можешь взять ее с собой", - сказал он Кейт, улыбаясь.

Напомним, герцог и герцогиня впервые стали родителями в июле 2013 года, когда они приветствовали принца Джорджа, который родился в больнице Святой Марии в Паддингтоне. Через два года в той же больнице родилась их дочь Шарлотта, а еще через три - младший сын принц Луи.

Герцогиня Кейт и принц Уильям с сыном Луи выходят из больницы, 2018 год / Фото: Associated Press

Теперь дети королевской четы идут в новую школу, недавно мы рассказывали, во сколько обойдется учеба Джорджа, Шарлотты и Луи в школе Ламбрук в Беркшире.

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