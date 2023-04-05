"Цугцванг вам, враги, а не Украина": пес Патрон поиграл в шахматы

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram новые фотографии. Позировала собака у шахматной доски. Патрон внимательно наблюдал за действиями своей соперницы. На нем был черный жилет с шевроном.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте пес поделился размышлениями о войне и шахматах.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Эта война — не партия в шахматы. Но… Тот, кто думает, что он "в дамках", действительно может очень скоро вылететь из игры. И дело здесь не только в том, что кто просчитался с первого хода. Дело еще и в том, кто твой соперник.

Есть в шахматах один термин "цугцванг": это когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Даже если сначала партия для этого игрока выигрышная, но все же ошибка или умение соперника может изменить результат партии с победы на поражение. Поэтому цугцванг вам, враги, а не Украина.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

А всем остальным передаю мирный лизь. Такой с привкусом безмятежности и без примесей беды и печали", — написал Патрон.

Напомним, в прошлый раз пес Патрон показал, как хозяин делает ему массаж.

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